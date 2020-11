Vechtdal Wonen is af van groot vleermuisonderzoek als het in Hardenberg of Ommen huizen wil renoveren

Het dak is eraf, de isolatie geplaatst en de zonnepanelen zijn in aantocht. En dan komt onverwachts een vleermuis om de hoek kijken en wordt een opknapbeurt van een rijtje woningen voor maanden stilgelegd. Vervelender kan haast niet en wanneer geplande verduurzaming in bijvoorbeeld de sociale huursector op uitstel stuit, dan kost dat geld. Althans, huishoudens houden in hun portemonnee rekening met een lagere energierekening en nóg een winter zonder extra dikke jas kan maar zo in de papieren lopen.