Vechtdalgemeenten willen groenere tuinen

Inwoners van de drie Vechtdalgemeenten worden gestimuleerd om in hun tuinen waar mogelijk bestrating te vervangen door groen. Daarvoor sluiten Hardenberg, Ommen en Dalfsen zich aan bij de Operatie Steenbreek. Dat is een landelijke stichting die mensen er meer bewust van wil maken hoe belangrijk het is om in ‘versteende tuinen’ een aantal stenen te vervangen door planten of gras.

In Overijssel hadden de Twentse gemeenten Almelo en Hengelo zich al eerder aangesloten bij de Operatie Steenbreek, evenals de provincie zelf. Nu volgen dus ook de drie Vechtdalgemeenten. ,,Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer: zwaardere regenbuien en langdurige hitte en droogte. Met het aanbrengen van groen kunnen we onze omgeving leefbaar houden. Door verstening is echter steeds minder groen aanwezig in tuinen en in de openbare ruimte. Daar willen wij als gemeente samen met inwoners iets aan doen. Bovendien trekt een groene tuin bijen, vlinders en zangvogels aan waar je als bewoner van kunt genieten”, legt de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap deze stap uit, waarvoor samen met inwoners en organisaties een actieplan wordt opgesteld.

Hoosbuien

Zijn Dalfser collega Ruud van Leeuwen wijst ook op een voordeel op gebied van de afvoer van hemelwater. ,,Nu het aantal hevige hoosbuien toeneemt, kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen in tuinen komen riolen onder druk te staan en kunnen straten overlopen. Met alle nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade. Groene tuinen zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85 procent van het water direct het riool in. De huidige riolering in de gemeente Dalfsen is daar niet op berekend.’’ Volgens cijfers van de Stichting Steenbreek telt Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen, ruim 40 procent van die oppervlakte ligt grotendeels vol met tegels of grind. Meestal wordt dat gedaan om niet teveel tijd te hoeven besteden aan het tuinieren. Maar volgens Steenbreek zijn er genoeg mogelijkheden om een groene tuin in te richten die weinig onderhoud vergt. De gemeente Dalfsen geeft tijdens de Damitobeurs van 7 tot en met 9 maart uitleg over en voorbeelden van hoe inwoners hun tuin op een eenvoudige manier kunnen vergroenen en hoe regenwater afgekoppeld kan worden van het riool. Overigens beseft Dalfsen ook dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. Als de betonmassa van het voorplein van het gemeentehuis wordt aangepakt, zal er daarna meer groen zichtbaar moeten zijn dan wat mos tussen de voegen.

Raadsbrede motie