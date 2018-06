Vechtdalrally blij met nieuw serviceterrein

Van de drie klassementsproeven is er één helemaal nieuw: de proef 'Brucht' speelt zich af richting Bergentheim. De beide andere proeven, genaamd 'Engeland' (nabij Collendoorn) en 'Holtheme' (tussen Gramsbergen en de Duitse grens) zijn nog uitdagender gemaakt. De totale rally-afstand, ook voor de klasse Historic, is 187 kilometer waarvan 101 km rallyproeven. De shortrally meet 120 km. Ook de klassementsproeven zijn gratis toegankelijk.

Start en finish

De eerste équipe start om 13.00 uur, de prijsuitreiking is om 20.00 uur. Vanaf vrijdagmorgen 10.00 uur zijn bij de Shell-tankstations Den Oordt 3 in Ommen en Haardijk 1 in Hardenberg rally-infopakketten te koop, met gedetailleerde kaartjes van de proeven, tijdschema en informatie over de deelnemers. Die zijn zaterdag ook verkrijgbaar op het serviceterrein.