Vechtpark Hardenberg krijgt trimbaan

GroenLinks en CDA Overijssel: Stapt provincie naar rechter om gaswin­nings­plan Hardenberg?

15:25 De fracties van GroenLinks en het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel willen weten of Gedeputeerde Staten bereid is naar de rechter te stappen om de einddatum voor het winnen van gas in Hardenberg omlaag te krijgen.