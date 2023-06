Veel bewolking in Hardenberg vandaag

Verdachte (23) dodelijk steekinci­dent azc Hardenberg ook in beeld voor inbraak in winkel

Bij de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Heemserveen kwam in februari een 24-jarige man om het leven. S.M. (23) uit Soedan is behalve verdachte in deze zaak ook in beeld voor een inbraak bij de Action in Hardenberg.