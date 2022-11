Veel mensen op de been voor Sint’s wandeling in Hardenberg (en blijkt toch nog een cadeautje te zijn)

Emoe is politie al dagen te slim af, maar Victor krijgt hem wél te pakken: ‘Stelt eigenlijk niet zoveel voor’

De emoe die in Lutten de plaatselijke dierenambulance en politie al dagen te slim af was, is gevangen. Het was uiteindelijk kenner Victor Duurland die het dier vrij gemakkelijk te pakken kreeg. ‘Je moet alleen even weten hoe.’

27 november