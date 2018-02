Veel vragen aan NAM over gaswinning in Hardenberg

videoWat doen jullie hier eigenlijk precies, hoe groot is de kans op schade door gaswinning en hoe zeker kunnen we ervan zijn dat die ook zonder morren wordt vergoed? Dat waren gisteren in de voornaamste vragen die in de informatietruck van de NAM zijn gesteld. De truck trekt deze week door de gemeente Hardenberg

Gisterochtend in Lutten stapten zo'n twintig bewoners de truck binnen. 's Middags en 's avonds kwamen nog eens enkele tientallen belangstellenden in de truck voor het station in Hardenberg. Een viertal NAM-medewerkers gaf uitleg en beantwoordde vragen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil nog 13 jaar langer, tot 2033, gas winnen uit vier velden in het gebied. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) constateerde dat de kans op trillingen 'reëel' is. Dat leidde tot ongerustheid in het gebied.

Niet netjes

De 59-jarige Bea Scholten uit Hardenberg was gisteren een van de bezoekers. ,,Wij komen regelmatig met de boot in Groningen, dus we hebben de schade met eigen ogen gezien", zegt ze. ,,Daarom wilde ik vooral weten hoe ze het gas hier uit de grond halen en waar we moeten zijn als het gaat schudden." Ook na alle uitleg is Scholten er nog niet helemaal gerust op.

,,Je kunt niet straffeloos van alles uit de grond halen. De overheid is hierin tot nu toe onbetrouwbaar gebleken en de NAM hangt daar direct onder. Het is tot nu toe niet netjes gegaan."

Hardenberger W. Kosse had de toestand in Loppersum in zijn achterhoofd toen hij op de truck af stapte. Hij was op zoek naar betrouwbare informatie en wilde vooral weten of het nog wel nodig is om zo lang gas te winnen, nu de energietransitie in volle gang is.

,,Ik maak mij zorgen dat velden in Hardenberg de productieverlaging in Groningen moeten gaan compenseren. Want dan verplaats je het probleem en krijgen wij ook te maken met aardbevingen. Investeren in duurzame alternatieven lijkt mij zinvoller dan het investeren in een gasbel met aantoonbaar nadelige gevolgen."

Karel Hesseling van Plaatselijk Belang Collendoorn was vooral gekomen om te horen hoe de NAM de onrust over bodemdalingen en trillingen denkt tegen te gaan. ,,Ik geloof dat wat ze vertellen wel klopt. Maar de NAM heeft natuurlijk het sentiment tegen.''