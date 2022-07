Veertig boeken lenen? Bibliotheek Hardenberg doet deuren dicht voor ‘vintage’ vernieuwing

Van de eregalerij van PEC Zwolle naar het presiden­tiële paleis in Ierland: ‘Vreselijk leuk en ook eervol’

Wat is de overeenkomst tussen de president van Ierland en de oud-spelers van PEC Zwolle? Ze zijn geportretteerd door kunstenaar Henk Heideveld uit Zwolle. Eerder deze week mocht hij het portret van de president overhandigen in het presidentiële paleis in Dublin. ,,Ik zat op de stoel waar eerder presidenten van Amerika hebben gezeten.’’

14 juli