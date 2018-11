Veilig honderd rijden op nieuwe N34 bij Hardenberg

Overijssel­se partijen willen visie op doortrek­ken spoorlijn Twen­te-Groningen

6 november De ChristenUnie, CDA en GroenLinks in Overijssel willen duidelijkheid over het doortrekken van de spoorlijn Almelo via Hardenberg naar Groningen. Vanaf Emmen moet nog een klein stuk nieuw spoor worden aangelegd voor deze zogeheten ‘Nedersaksenlijn’.