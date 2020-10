Veilig vergaderen in raadszaal Hardenberg kan met spatschermen: maar voelt dat wel goed?

Knoop doorgehakt: Kampen krijgt eind oktober een corona-testloca­tie

12 oktober De kogel is door de kerk: Eind oktober opent de GGD IJsselland een corona-testlocatie in de gemeente Kampen. In het gebouw van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de Tasveld 17 in IJsselmuiden kunnen mensen met coronaklachten zich vanaf eind oktober op afspraak laten testen.