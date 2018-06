Verdachte bekent doodschieten van vriend in Holtheme

Hoewel de politie eerder bekendmaakte dat De V. net als slachtoffer Ahmed Alkanany uit Coevorden kwam, blijkt hij afkomstig uit Holsloot. Volgens Kwakman heeft hij een volledige bekentenis afgelegd. Over het motief van het doodschieten van zijn vriend wil de Asser advocaat niks kwijt. ,,In Coevorden druk wordt gespeculeerd dat het misdrijf met drugs te maken had, maar ik kan wel zeggen dat dat niet zo is.”

Zwaargewond

De 28-jarige Alkanany werd op de avond van 4 maart zwaargewond in de berm naast een auto gevonden tussen Holtheme en De Haandrik, tussen Coevorden en Holtheme. Hij werd gevonden nadat De V. zich had gemeld bij het politiebureau in de stad. Alkanany overleed ter plekke.

Omdat niemand opendeed op het moment dat hij zichzelf wilde melden, schoot De V. ook nog een paar keer op het gebouw aan de Krimweg. Agenten kwamen op het geluid af en hielden hem aan. Hij vertelde toen zelf over de schietpartij bij Holtheme. Tegen zijn advocaat heeft de man uit Holsloot gezegd dat hij elke straf die de rechtbank hem oplegt, zal accepteren.

Strafzaak