Verdachte drugslab Schuinesloot weer op vrije voeten

De eigenaar van het boerenbedrijf in Schuinesloot, waar dit jaar een groot drugslab werd gevonden, is op vrije voeten. Dat blijkt vandaag uit de eerste pro forma-zitting. De eigenaar blijft wel verdachte in de zaak. Een medeverdachte, een 45-jarige man uit Tilburg, blijft vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. In een schuur stond 20.000 liter aan chemicaliën klaar.

Duizenden liters zoutzuur, fosforzuur, mierzuur en methanol, chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van amfetamine, werden aangetroffen in een schuur achter een woning in Schuinesloot. Ook werd er 2,5 liter amfetamine-olie aangetroffen.

Vandaag was de eerste openbare zitting in de zaak tegen medeverdachte Toon van D. uit Tilburg. Het onderzoek is nog in volle gang. De burgemeester van Hardenberg kondigde na de ontdekking van het drugslab aan het pand te sluiten.

Vrijheid

Advocaat Geoffrey Woodrow vond dat zijn cliënt het recht heeft het vervolg van de zaak in vrijheid af te wachten. Zijn medeverdachte is ook al vrij, dus waarom hij ook niet, vroeg de raadsman zich hardop af. Voor de officier van justitie is dat niet aan de orde. ,,De maatschappij is klaar met die troep en de vele afvallozingen die daarmee gepaard gaan. Daar moeten we keihard tegen optreden.''

De officier doelde op het dumpen van chemisch afval afkomstig van drugslabs. Dergelijke dumpingen zorgen voor ernstige verontreinigingen. Bovendien is het opruimen ervan gevaarlijk. Zo raakten recent ambtenaren onwel toen ze in Drenthe gedumpte vaten met chemisch afval ontdekten. Het is voor de officier duidelijk dat Van D. een rol speelde bij het drugslab. Het maatschappelijk belang gaat daarom voor het persoonlijke belang van de verdachte.

