Verdachte van betasten slapende vrouw (19) in trein komt uit Hardenberg

Alleen de bestuurder is de bob op zomercarna­val in Slagharen: ‘Volgend jaar weer gewoon in de winter’

Het mag weer, ongeremd carnaval vieren in de straten van Slagharen. Tot dinsdag is het feest in Turfgat, net als in andere plaatsen in de regio die deze periode het uitgestelde carnaval vieren. Het vasten erna wordt in Slagharen collectief overgeslagen. ,,Dat hebben we in februari al gedaan.’’

15 mei