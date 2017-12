Verdachte van zware mishandeling blijft vastzitten

De verdachte van een barbaarse beroving in maart in Schuinesloot (gemeente Hardenberg) blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag. Het slachtoffer werd met gebroken oogkas en buiten bewustzijn achtergelaten.

De 40-jarige Cherel V. zit al maanden vast als verdachte van deze beroving. Het slachtoffer kreeg in de nachtelijke uren thuis bezoek van een man die hem wurgde en in zijn gezicht trapte. Toen hij uren later bij bewustzijn kwam, ontbrak zijn rode portemonnee met daarin 100 euro. De portemonnee is later in de omgeving door een hardloper teruggevonden.

Persoonlijkheidsstoornis

De strafzaak was deze zomer al nagenoeg afgerond. De officier van justitie had 36 maanden cel geëist, al had ze liever dat V. in het Pieter Baan Centrum onderzocht zou worden. De verdachte leidt mogelijk aan een persoonlijkheidsstoornis. In plaats van met een vonnis te komen besloot de rechtbank in juli om de man te laten onderzoeken.

De aanhouding van de strafzaak werd ook gebruikt om getuigen opnieuw te horen. Veel bewijs tegen V. is er niet. De getuigen zeggen eigenlijk alleen maar wat ze van de aangever gehoord hebben, zei de advocaat vandaag. Hij meende dat V. al te lang heeft vastgezeten. Van een poging tot doodslag, wat op de tenlastelegging staat, zou al geen sprake meer zijn. Volgens de raadsman is de kans groot dat als V. al een straf krijgt, deze lager zal zijn dan de tijd die hij in voorarrest zit.