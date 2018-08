Verdachte vechtpartij Hardenberg wraakt rechtbank

De 20-jarige Matheus K. uit Schoonebeek is bang dat de rechtbank die donderdag in Zwolle voor hem zat, bevooroordeeld is. Hij vroeg dan ook om nieuwe rechters. Daarmee werd zijn rechtszaak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

K. is een van de drie mannen die kort voor kerst iemand van de fiets trokken in Hardenberg en hem vervolgens aftuigden. De reden: een akkefietje eerder die nacht in een uitgaansgelegenheid.

De Schoonebeker en twee broers (20 en 26 jaar) uit Hardenberg verschenen in mei al samen voor de rechter voor deze zaak. Daar werden beelden getoond afkomstig van een beveiligingscamera, waarop te zien was dat de drie het slachtoffer schopten. Ze bekenden met het schaamrood op de kaken hun betrokkenheid.

Drank en drugs

Even tevoren was er wat ‘gedoe’ geweest in een café: een glas bier dat om was gevallen. De herinnering van de drie heren schoot schromelijk tekort over de vechtpartij zelf. Ze hadden flink wat drank en drugs op.

De officier eiste tegen K. een taakstraf van 180 uur en een maand cel voorwaardelijk. Hij nam het hem vooral kwalijk dat hij een man heeft tegengehouden die zijn op de grond liggende vriend wilde helpen. En dat hij niet echt zijn verantwoordelijkheid leek te nemen. Hij zei namelijk dat hij zich eerder in het café ‘respectloos’ behandeld voelde, dus dat het allemaal ook wel een beetje eigen schuld was van het slachtoffer.

Advocaat

Tot een veroordeling kwam het uiteindelijk niet in mei. K. besloot op het nippertje toch liever wel een advocaat in de arm te nemen en dus moest de rechtbank donderdag opnieuw aan de slag met de kwestie.

De advocaat van de Schoonebeker denkt echter dat er nieuwe rechters moeten komen en diende een zogeheten wrakingsverzoek in. In het vonnis van de andere twee verdachten wordt namelijk al geschreven dat ook K. een straf zal krijgen en die zal waarschijnlijk hoger uitvallen dan die voor de andere twee. ‘Deze zitting is dus misschien wel een toneelstukje waarvan de uitkomst al bekend is’, zei de raadsman.