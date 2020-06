Verdachten drugsonderzoek Hardenberg blijven in de cel

Dat bleek vandaag bij de zitting in de rechtbank in Zwolle. De 20-jarige Mohamed F., de 19-jarige Abdulkadir A. en de 22-jarige Pablo N. worden verdacht van de maandenlange handel in coke of crack, heroïne en xtc. Ze zijn alle drie in februari opgepakt. Pablo is ook een van vier verdachten van een ernstige afpersing in Hardenberg in augustus 2018. In die zaak werd volgens het Openbaar Ministerie het slachtoffer gedwongen zich uit te kleden en naaktfoto’s van zichzelf te maken. Hij moest 25.000 euro afgeven anders zouden de verdachten bekendmaken dat hij met een minderjarige het bed had gedeeld of ze zouden de foto’s verspreiden. Het onderzoek in deze afpersingszaak zou inmiddels klaar zijn.