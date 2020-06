Verdachten drugsonderzoek Hardenberg blijven in de cel

Poll Is na de coronacri­sis de tijd rijp voor een basisinko­men?

8:10 Het idee voor een basisinkomen zingt al jaren rond. In de coronacrisis laait de discussie weer op of iedere Nederlander – arm of rijk – een vast basisbedrag per maand zou moeten krijgen. In de gemeente Hardenberg was het ruim twee jaar geleden bijna tot een serieuze proef gekomen. Hoe staan de kansen nu?