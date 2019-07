Verdeelde reacties in Hardenberg op vertrek van ‘sociaal betrokken’ burgemeester Snijders

Een 66-jarige dame draait een shaggie terwijl ze in de schaduw op een bankje op de Markt, middenin het centrum van Hardenberg is neergeploft. ,,Ik heb weinig over hem gehoord, dus hij zal het wel goed hebben gedaan’’, zegt ze. Ze wil niet met haar naam genoemd worden. Ze woont in een klein dorp waar veel geroddeld wordt, geeft ze aan. ,,Het leek me een aardige man, dat wel. Maar de politiek volg ik niet. Ik stem ook niet meer. Waarom? Ik ben teleurgesteld. Ze beloven allemaal gouden bergen, maar er komt niks van terecht. We zouden erop vooruit gaan, maar alles wordt alleen maar duurder.’’