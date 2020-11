Verdriet om vertrek C&A in Hardenberg: ‘Ik ben hier nog nooit in andere winkel geweest’

Duits debat over grote windmolens nabij Klooster­haar afgelast, maar boze burgers (en polizei) stonden er wel

28 oktober Onrust in Itterbeck. Zo'n tweehonderd inwoners van Kloosterhaar en omstreken wilden dinsdag verhaal komen halen op het Duitse stadhuis, waar in de avond gediscussieerd zou worden over de bouw van zo'n dertien gigantische windmolens langs de grens. De vergadering ging vanwege een coronageval plots niet door, maar de demonstranten kwamen toch. En de politie ook...