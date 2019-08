Vergrijzing, geen investeringen en versnipperd eigendom: Dit gaat er mis met de vakantieparken in het Vechtdal

Sluis Junne gesloten vanwege storing, plezier­vaart over de Vecht gestremd

4 augustus De sluis in de Vecht bij Junne is zondagmiddag vanwege een technisch probleem ‘uit de vaart’ genomen. Door die storing is de nog maar pas in bedrijf genomen sluis daarom tot nader bericht niet te bedienen, meldt waterschap Vechtstromen. Waarschijnlijk zit het euvel in de software.