Verjaarsdagstasje laat elk Hardenbergs kind trakteren

,,Het kwam ook voor op mijn scholen. Huishoudens die net eten, drinken en de huur konden betalen, maar hun kind ziek meldden op de verjaardag. Omdat ze geen geld hadden om te kunnen trakteren'', blikt initiatiefnemer Tinus Meilink terug. De 67-jarige Hardenberger was veertig jaar onderwijzer en directeur van basisscholen in zijn woonplaats en Gramsbergen. Nu heeft hij tijd voor andere zaken, zoals fotografie, landschapsonderhoud, en voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. ,,Via de diaconieën van de verschillende kerken hier worden armere gezinnen ondersteund. Dat gebeurt in stilte. Ondanks dat onze economie het gigantisch goed doet, is de armoede nog steeds veel groter dan men denkt. Ook in Hardenberg leeft zo'n 9 procent van de huishoudens onder de armoedegrens. Maar dat is vaak moeilijk op te sporen.''

Werkgroep

Als voormalig onderwijsman sprak een project van de protestantse kerken in Maarssen, onder het motto 'Ieder kind verdient een feestje', Meilink enorm aan. Hij formeerde een werkgroep met drie al net zo enthousiaste mensen uit verschillende wijken: Willemien Meier, Wim Eggengoor en Jan Meilink. Voortvarend ging het kwartet aan de slag. Er werden contacten gelegd met de burgerlijke gemeente, de Voedselbank, en alle basisscholen van alle signaturen in Hardenberg, Heemse, Baalder, Baalderveld, Marslanden, Radewijk en Rheezerveen.

Spontaan korting

,,Soms moet je wel eens leuren bij sponsors, maar de benaderde ondernemers zeiden meteen 'ja' en gaven spontaan kortingen van 20 tot 50 procent, waardoor we nu een verjaardagstasje ter waarde van 40, 50 euro kunnen aanbieden.'' In het feestelijk ogende tasje zitten een slinger met de tekst 'happy birthday', een zakje ballonnen, en tegoedbonnen voor de aanschaf van een verjaarsdagstaart, een traktatie op school, en een cadeau voor de jarige zelf van 20 euro.

Kleinschalig

,,We pakken dit kleinschalig op, als het goed loopt kan het Diaconaal Platform Hardenberg, waarin alle kerken samenwerken dit zo overnemen voor de rest van de gemeente.'' Ouders hoeven zich niet zelf te melden bij de werkgroep. ,,Dat doen de wijkteams van Samen Doen, die voor een gezin die dat nodig heeft een tasje kunnen aanvragen. Ook gemeente en scholen kunnen melding doen. Wij hoeven geen namen te horen, alleen maar of het een jongen of meisje is, de leeftijd, en uit welke wijk de jarige komt. Verder gaat het allemaal op basis van vertrouwen.'' Gezinnen die voedselpakketten ontvangen van de Voedselbank komen al in aanmerking voor een cadeautas van de landelijk opererende stichting Jarige Job. ,,Dat gaat niet dubbelen, daar hebben we goed contact over met de plaatselijke Voedselbank.''

Stille hulp