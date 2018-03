Verkiezingsprogramma D66 Hardenberg past in zes tekeningen

Inspiratie

Rodermond is zelf de geestelijk vader van het getekende verkiezingsprogramma, maar hij werd wel geïnspireerd door twee andere politieke partijen in de regio. ,,Een van mijn collega’s bij de Veiligheidsregio is actief bij het CDA in Emmen, en die vroeg me of ik nog een idee had hoe ze hun verkiezingsprogramma eenvoudig konden presenteren. Ik heb toen het getekende programma genoemd, maar ook gezegd dat ik dit voor mijn eigen partij ging gebruiken. Uiteindelijk is CDA Emmen niet in zee gegaan met onze tekenaar. Dus ons getekende verkiezingsprogramma is niet helemaal uniek, maar wel bijzonder.’’ De Emmer christendemocraten hebben hun zeven speerpunten nu vertaald in een korte film, die binnenkort op sociale media zal verschijnen.