Verkiezingsrel in Hardenberg: Forum plakt Baudet volledig óver GroenLinks heen. ‘Heel kinderachtig’

Karlijn Luisman (18) uit Hardenberg maakt opnieuw indruk bij The Voice of Holland: ‘Lijkt alsof ze al 40 jaar zingt’

14 februari De pas 18-jarige Karlijn Luisman uit Hardenberg heeft opnieuw veel indruk gemaakt in The Voice of Holland. Na een zinderende ‘Battle’, waarin ze samen met Robin Kuipers het nummer ‘Can you feel the love’ van Elton John uit de film The Lion King vertolkte, koos coach Ali B ervoor om Karlijn mee te nemen naar de volgende ronde.