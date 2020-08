Verloting helpt jubilerende korfballers van KIOS’45 uit Sibculo aan nieuw dak

Het noodzakelijk afgelasten of uitstellen van de diverse jubileumactiviteiten is ontzettend zuur, zegt voorzitter Sander Leemhuis. Onder andere de organisatie van het NK-veldkorfbal voor D-jeugd op 22 juni is niet doorgegaan. En ook door de feestdag van aanstaande zaterdag is een streep gezet. ,,Sinds september vorig jaar is er al een werkgroep actief, die bezig is om zaken te organiseren. Het is voor de hele vereniging zuur, 75 jaar is toch een mijlpaal. Corona gooit zo wel behoorlijk roet in het eten’’, vindt de voorzitter.