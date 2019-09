Vermiste vrouw (50) uit Dedemsvaart ondanks tips publiek nog niet terecht

De vrouw en de auto waarin ze donderdag wegreed staan gesignaleerd. ,,Dat betekent dat agenten naar uitkijken. Daarnaast reageren we alert op meldingen van mensen", zegt woordvoerder Frank Brouwer van de politie desgevraagd. Zo meenden mensen dat ze de vrouw na haar verdwijning zagen op het evenement Stöppelhaene in Raalte, in de wijk Baalderveld in Hardenberg en in Dedemsvaart zelf, maar naspeuringen liepen op niets uit. ,,We roepen mensen nog steeds op om ons te bellen als ze de vrouw zien", aldus Brouwer.