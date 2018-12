Vernielingen aan reeks auto's in Bergentheim is domper op kerst

‘We Gaan Ze Ha­len’-actievoer­ders uit Hardenberg en Zalk gaan ondanks pech met bus gewoon verder

17:27 De groep Nederlanders die met de stichting We Gaan Ze Halen op weg is naar Griekenland om vluchtelingen een hart onder de riem te steken, is gestuit op tegenslag. De grote touringbus die mee zou gaan, begaf het al in Duitsland. Maar de actievoerders reizen gewoon - met auto’s - door.