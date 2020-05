Vernietigende uitkomst kanaalonderzoek: grootste deel schade komt niet door werkzaamheden

Man krijgt 2,5 jaar cel voor steekpar­tij na ruzie over loon kippen­slach­te­rij in Gramsber­gen

25 mei Een 22-jarige Bulgaar die in een vakantiehuis in Gramsbergen in september vorig jaar een landgenoot neerstak, moet 30 maanden zitten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle maandag.