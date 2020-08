Vernieuwde Ravelijn in Den Velde dankzij belangeloze inzet ouders goed uit de startblokken

Nieuwbouw en renovatie voor Hardenberg­se scholen

11 april Hardenberg wil dit jaar miljoenen investeren in vijf bouwprojecten voor basisscholen. Bij de scholen in Den Velde en Bruchterveld is sprake van nieuwbouw en uitbreiding. Bij de christelijke basisscholen Spreng-el in Ane en De Akker in Gramsbergen en de gereformeerde basisschool Casper Diemer in Bergentheim staan in 2019 renovaties op stapel.