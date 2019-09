Verstandelijk beperkte sporters mogen eindelijk laten zien wat ze kunnen: ‘Spannend’

De Special Olympics vinden op 28 september plaats in Hardenberg op de Sportboulevard. Sporters met een verstandelijke beperking kunnen hun talent laten zien bij de onderdelen atletiek, gymnastiek en zwemmen. Zwemmen is veruit het populairste onderdeel van de dag, 119 verstandelijk beperkte waterratten duiken dan het water in. Bij de andere onderdelen zijn er gemiddeld veertig tot vijftig inschrijvingen. In totaal doen ongeveer 200 sporters mee. Special Olympics Nederland is een sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De sporters krijgen hierdoor kans om op een podium te staan, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast is het doel om bij te dragen aan een positieve beeldvorming over mensen met een verstandelijke beperking. Voor Hardenberg is het een logische stap om dit evenement naar de stad te halen, zegt projectleider Marcel Smid. ,,Hardenberg is natuurlijk de meest toegankelijke gemeente. We vonden het mooi om dan zo'n evenement naar Hardenberg te krijgen, en dat is gelukt. Het gaat die dag vooral om de mensen. Iedereen krijgt een prijs. We willen er vooral een groot sportfeest van maken, het moet echt om de mensen zelf gaan. Ze moeten denken: ‘Dát was leuk, in Hardenberg.’’ De sporters worden die dag op niveau bij elkaar geplaatst en moeten zich wel aan de regels houden. ,,Met atletiek moeten ze wel gewoon in de baan blijven, iemand diskwalificeren kan dus wel gewoon.’’