Vertrek Bierpop gevoelig verlies voor verbaasd Hardenberg

Het vertrek van Bierpop naar de IJsselhallen in Zwolle is een gevoelig verlies. „Niet alleen voor ons, maar ook voor Hardenberg”, zegt woordvoerder Patrick Drenth van Evenementenhal Hardenberg.

,,We waren trots op Bierpop. Het is een festival met veel allure. De afgelopen drie jaren hebben we goed samengewerkt met 8BallMusic om het uit te bouwen en daar waren we nog graag een paar jaar mee doorgegaan.”

De Evenementenhal is verbaasd over de argumenten die festivalorganisator 8BallMusic heeft aangevoerd voor de verhuizing. ,,Wij bestrijden dat het festival bij ons uit zijn voegen barstte”, zegt Drenth. ,,Hier is ook twee keer per jaar het Pump Up The 90’s festival en dat had de vorige keer al 8.000 bezoekers, meer dan Bierpop in de IJsselhallen kwijt kan.”

Volgens Drenth is er met 8BallMusic ook nooit gesproken over gebrek aan ruimte in de Evenementenhal. ,,Wij wisten wel van de wens om door te groeien en dat ze daarvoor op zoek waren naar een meer centraal gelegen locatie, met meer faciliteiten er omheen. In die zin snappen we de keuze voor Zwolle wel”, aldus Drenth. ,,Maar we hadden graag meegedacht over verdere groei hier. We kunnen hier tot 9.000 bezoekers gaan. En voor de festivalbezoekers die geen hotel konden vinden hadden we de indoor-camping.”

