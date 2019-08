Vertrekkend burgemeester Peter Snijders van Hardenberg: ‘Noaberschap is hier groot’

VVD maakt zich zorgen over plannen Veldzicht in Balkbrug

27 augustus De VVD in Hardenberg maakt zich zorgen over de voorgenomen plannen en bouwaanvragen van CTP Veldzicht. De partij heeft vragen gesteld aan het college over de aanvraag, waar vier nieuwe gebouwen op het terrein van de voormalige tbs-kliniek in Balkbrug komen. Daarnaast wil de partij weten of de gemeente wel betrokken is bij de voorgenomen plannen.