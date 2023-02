Verwijten vliegen over en weer, en dan krijgt rechtszaak over wantoestanden christelijk opvanghuis een verrassende wending

In de rechtszaal vlogen de verwijten nog over tafel maar even later kende het kort geding over vermeende wantoestanden in het evangelisch zorgcentrum WIC in Balkbrug donderdag een opvallende uitkomst. Directeur Gerrit Tessemaker en bewoner Ronald Kroezen die zijn beklag deed over de ‘armoedige opvang‘ in de woonvoorziening gaan proberen er samen uit te komen. Ze gaan een mediationtraject in.