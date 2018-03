Verzoek hertelling CU Hardenberg afgewezen

,,Het onderlinge verschil was maar twee stemmen'', legt lijsttrekker Sake-Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie uit. ,,Dat is zo klein dat we zeker willen weten dat in het telproces geen fouten zijn gemaakt.'' Volgens Stelpstra is op enkele stembureaus meerdere keren opnieuw geteld. ,,Dat toont aan dat er fouten gemaakt kunnen worden, het blijft mensenwerk. We vinden dit vervelend, maar het verschil is te klein om te zeggen 'laat maar zitten'.''