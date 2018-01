Veste bouwt 'tiny houses' in Dedemsvaart

Inschrijftijd

,,Vaak gaat het om mensen die niet in staat zijn geweest om 'inschrijftijd' op te bouwen als woningzoekende'', legt Honingh uit. Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven bij de corporatie, komt in principe als eerste in aanmerking voor een huurhuis. Bij hoge uitzondering kan een corporatie in acute noodsituaties een woning met 'urgentie' aan een minder lang ingeschreven gegadigde toewijzen. Maar regelmatig ook moeten mensen in zulke noodgevallen - zoals bij scheidingen - in allerijl onderdak zoeken bij familie, vrienden of in vakantiehuisjes. 'Tiny houses' bieden in dat soort urgente gevallen meer mogelijkheden.

Invulling

Om hoeveel huisjes het gaat en waar en wanneer ze in Dedemsvaart moeten komen, kan Honingh nog niet vertellen. ,,We zijn nog in gesprek met omwonenden. Samen met hen geven we invulling aan de plannen, zodra iedereen het er over eens is komen we met alle plannen naar buiten.'' De gemeente Hardenberg wacht daar ook op. Communicatieadviseur Johan Miener van de gemeente Hardenberg meldt dat het plan afgelopen week in de collegevergadering is besproken, maar dat burgemeester en wethouders er nog geen besluit over hebben genomen. De gemeente Ommen heeft De Veste nog niet gevraagd om 'tiny houses' te bouwen, aldus Honingh.