Vier dagen plaatjes draaien voor Teun’s Hoeve

Drie muziekliefhebbers die graag wat goeds doen. Henry, Douwe en Jermain staan vier dagen lang plaatjes te draaien in de Baron in Dedemsvaart voor zorgboerderij Teun’s Hoeve.

Voor Douwe Hoekstra en Jermain van ’t Zand is het niet de eerste keer dat ze meedoen met het zogenaamde Top2000 Café. Ze hebben voorgaande jaren ook al voor een goed doel achter de dj-set gestaan. ,,We doen dit al drie jaar”, zegt Jermain (24). ,,Eerst werd elk jaar in Dedemsvaart een Glazen Huis georganiseerd. Maar na een paar jaar was de nieuwigheid eraf. Er kwamen niet meer zoveel mensen en er werd minder geld opgehaald.”

Niet makkelijk

Daarom bedachten de mannen het Top2000 Café. In het grandcafé van De Baron draaien ze vier dagen lang verschillende plaatjes om geld op te halen voor een goed doel. Hiervoor hebben de drie mannen speciaal vrij genomen van werk. Dit jaar zamelen ze geld in voor de zorgboerderij Teun’s Hoeve. Maar het was niet makkelijk om een doel te vinden. Jermain: ,,Ze bieden zichzelf niet aan en een paar doelen hadden geen belangstelling. Uiteindelijk zijn we via via terecht gekomen bij Teun’s Hoeve. Zij kunnen het geld goed gebruiken. Daarnaast krijgen ze op deze manier ook meer naamsbekendheid.”

Overleden baby's

Vorig jaar werd geld ingezameld voor Stichting Still Fotografie in Hardenberg. Een stichting die fotoreportages maakt voor ouders van zieke, stervende of overleden baby’s. Daar hadden ze toen een paar duizend euro voor opgehaald. Jermain: ,,We hopen natuurlijk dat we dit jaar weer zoveel mogelijk geld binnen halen. Maar we hebben geen doel vastgesteld. Het gaat ons vooral erom dat we iets goeds kunnen doen.”

Variatie in muziek

Nieuw van de partij dit jaar is Henry van Straten (55). ,,Ik werd gevraagd om mee te doen. Dat leek me meteen wel wat. Ik heb vroeger voor de radio gewerkt dus achter de dj-plaat staan is niet nieuw voor mij.” Volgens de mannen zorgt Henry’s deelname voor variatie in de muziek. Henry: ,,Ik speel ook graag wat oudere nummers. Bijvoorbeeld uit de jaren ’80. Terwijl de andere jongens eerder plaatjes van nu draaien.”

Meer interactie