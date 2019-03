Vier zitmaaiers gestolen in buitengebied Hardenberg

Drie zitmaaiers werden gestolen aan de Rondweg in Den Velde, één aan diezelfde weg nabij de buurtschap Holtheme. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in deze omgeving, zoals opvallende busjes, bestelwagens of auto’s met aanhangers, contact op te nemen via telefoon 0900-8844 of anoniem via ‘Bel Misdaad Anoniem’ op telefoon 0800-7000. Ook andere tips zijn hier welkom. In het buitengebied in Oost-Nederland worden regelmatig zitmaaiers gestolen.