Vijf bands op livestream Random Live goes Orange

Het is niet alleen maar feest. In december krijgt gitarist Ludwig de Groot van Random Five te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Vorige week donderdag, 22 april, overleed hij. Het was zijn wens dat het evenement gewoon doorging. ,,Tot het einde zijn we Ludwig blijven bezoeken’’, meldt Gert Mink namens de band. ,,‘Spelen’ zei hij, en dat gaan we doen.’’