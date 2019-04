Vitaal Vechtdal wil na goede onderzoekresultaten verder met valpreventie-programma

Een proef ter verbetering van valpreventie voor ouderen in de gemeente Ommen, Dedemsvaart en Balkbrug heeft zulke positieve resultaten, dat de kans groot is dat er een vervolg komt.

Het aantal personen dat in de onderzoeksperiode viel halveerde bijna.

Het Vechtdal was eind 2017 een van de vijf regio's in het land waar het zogenoemde Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)-onderzoek onder 65-plussers is gehouden. De studie was een initiatief van VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ in samenwerking met lokale (zorg)partners. In totaal deden er 145 personen aan mee, waarvan er 36 uit het Vechtdal kwamen.

Spoedeisende Hulp

Aanleiding voor de studie is de toename van het aantal bezoeken van 65-plussers aan de Spoedeisende Hulp (SEH) na een valongeval. VeiligheidNL verwacht dat dit aantal in 2030 is toegenomen met 41 procent. Dat brengt enorme kosten in de zorg met zich mee.

Het blijkt dat veel factoren van invloed zijn op een val, zoals een inactieve leefstijl of voeding. Eenmaal gevallen heeft het ongeval grote gevolgen voor de oudere. Niet alleen verliest deze (tijdelijk) zijn mobiliteit, ook eenzaamheid en angst om weer te bewegen liggen op de loer.

Voorkomen

Terwijl vallen vaak vrij makkelijk te voorkomen is, stellen de onderzoekers. Het TOM-programma richtte zich op meer kracht, lenigheid, mobiliteit en balans. Niet alleen volgden de deelnemers twee keer in de week een beweegprogramma, zij kregen ook voedingsvoorlichting en sociale steun. Die aandacht voor voeding is heel belangrijk, zegt Paula Buit van Vitaal Vechtdal. Het risico op ondervoeding ligt bij ouderen op de loer. ,,Terwijl goede voeding van groot belang is voor kracht. Eiwitten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan verbetering van de spiermassa.’’

Kracht

Vitaal Vechtdal presenteert nu opgetogen de resultaten van het landelijke onderzoek. In alle gevallen gingen de deelnemers vooruit, met als hoogste score de verbetering op het gebied van kracht (86 procent verbetering), gevolgd door mobiliteit (tachtig procent vooruitgegaan). De angst om te vallen en het aantal deelnemers dat gevallen is, nam ook fors af (van 42 procent voor deelname aan het onderzoek, naar 24 procent).