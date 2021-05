Vlag halfstok in Balkbrug voor oorlogsslachtoffers: volgend voorjaar Stolpersteine

Video NSB’ers kochten Joodse huizen in Ommen voor een prikkie: ook de slager sloeg zijn slag (maar dat liep niet goed af)

9 januari Meer dan zevenduizend panden en percelen zijn in de Tweede Wereldoorlog afgepakt van Joodse eigenaren en voor een prikkie verkocht aan profiteurs. In de Verkaufsbücher hield de Duitse bezetter alle transacties nauwkeurig bij, met namen en adressen verspreid over heel Nederland. Ook in het Vechtdal is Joods vastgoed geconfisqueerd: onderzoeksplatform Pointer van KRO/NCRV bracht twaalf locaties in kaart, het zijn er dubbel zo veel.