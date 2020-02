Vlammenzee legt garage in Dedemsvaart volledig in de as

update Overlastge­ven­de jongeren vast na invallen met drugshond in vijf huizen Hardenberg

22 februari De politie heeft invallen gedaan in vijf woningen in Hardenberg naar aanleiding van meerdere meldingen van overlast en handel in verdovende middelen. In diverse plaatsen in het land zijn vier verdachten aangehouden, in leeftijd variërend van 19 tot 43 jaar. Zij waren tijdens de invallen niet thuis, vertelt politievoorlichter Jennifer Schoorlemmer.