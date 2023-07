Vloerlegger Simon (31) uit Ommen trekt miljoenen kijkers met zijn werk

Villabewo­ners Ommen ergeren zich aan lawaai schoolkin­de­ren, gemeente weigert geluidsme­ting

Buurtbewoners van de Boslustschool die via de lokale politiek aandringen op geluidsmetingen, vinden bij de gemeente Ommen geen gehoor. Lawaai van kinderen is nu eenmaal niet opgenomen in de normen, stellen burgemeester en wethouders. De toegevoegde waarde van zo'n onderzoek zien ze dan ook niet in. Overlast en ergernis nemen maar niet af.