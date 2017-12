Vluchtelingen doen mee aan schrijfmarathon Amnesty International

Dode wolf bij Kloosterhaar deed zich tegoed aan schapen in Oost-Nederland

6 december De dode wolf in Kloosterhaar was een mannetje van 2,5 jaar in de kracht van zijn leven. Uit DNA onderzoek is komen vast te staan dat het een nakomeling was van wolven met hun territorium in het Duitse Babben, bij de Pools/Tsjechische grens.