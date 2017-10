Vluchtelingen mogen zich verheugen op goede match met Hardenbergse 'buddy'

,,Het Diaconaal Platform, waarin alle Hardenbergse kerken samenwerken, is enthousiast over alle aanmeldingen. We kunnen op 1 november beginnen met het begeleiden van tien vluchtelingen. Dat eerste project stopt op 21 februari. In maart volgt een tweede project van ook weer vier maanden, dan willen we aan meer asielzoekers en statushouders een buddy koppelen. We zien het als een olievlek die zich steeds verder uitbreidt."

Wie betaalt dit buddyproject?

,,De gemeente Hardenberg ondersteunt ons financieel en voor het openstaande deel van onze begroting willen we een beroep doen op lokale fondsen en bedrijven. Als dat niet lukt, gaan we landelijke fondsen aanschrijven. We doen dit met z'n allen. Het benodigde budget voor de eerste twee projecten is 8.000 euro, waarmee we bijvoorbeeld flyers laten drukken, gezamenlijke activiteiten bekostigen en coördinatoren aanstellen. De organisatie moet goed zijn, daarom stellen we daar geen vrijwilliger voor aan."

Worden vrijwillige maatjes op goed geluk gekoppeld aan een statushouder of azc-bewoner?

,,Nee, we streven naar het maken van een goede match. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar gezamenlijke interesses. Dan krijg je een betere samenwerking en heb je meer stof om over te praten dan wanneer je lukraak mensen een buddy toewijst. Dat hebben we niet zelf bedacht, daar zijn al goede ervaringen mee opgedaan bij buddyprojecten in Zutphen en Arnhem waar het aantal geslaagde matches bijna honderd procent is. Na afloop van het vier maanden durende project kunnen de buddy en de vluchteling samen bekijken of ze doorgaan met gezamenlijke activiteiten. Vaak is dat wel het geval. Uit vergelijkbare projecten zijn soms vriendschappen voor het leven ontstaan."

Hebt u zelf ervaring in het begeleiden van vluchtelingen?

,,Ik kom al regelmatig op het azc, waar ik enkele bewoners begeleid. Ik doe leuke dingen met hen zoals een kop koffie op een terras, of help hen bijvoorbeeld in het gemeentehuis. Goede contacten met Vluchtelingenwerk en COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zijn heel belangrijk voor ons project. Zij geven de professionele hulp, wij richten ons op het gewone contact met elkaar."

