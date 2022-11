Vluchtende scooterrijder zet wijk op stelten in Bergentheim

Tot opluchting van de politie raakte ‘wonder boven wonder’ niemand gewond bij de kamikaze-actie van een jonge scooterrijder in Bergentheim. Op hoge snelheid knalde hij gisteravond lukraak door een woonwijk om uit handen van de politie te blijven. Een bonnenregen was het enige dat hij er uiteindelijk mee bereikte.

De misère begon toen de politie de man een stopteken gaf, omdat hij geen verlichting voerde. De reactie van de bestuurder was resoluut: in plaats van te stoppen gaf hij juist een flinke ruk aan de gashendel en schoot er vandoor, een woonwijk in.

Volgens de politie nam hij daarbij veel risico's in een gebied waar ook mensen op straat liepen. ,,Zeer gevaarlijk en wonder boven wonder is er geen ongeval gebeurd’’, luidt het oordeel op Instagram.

Waslijst aan overtredingen

Succesvol was de vluchtpoging evenmin: een motorrijder van de politie wist de scooter even later klem te rijden en de bestuurder aan te houden. Toen werd ook snel duidelijk waarom hij er als een haas vandoor was gegaan. De scooter bleek niet verzekerd, de kentekenplaat vervalst en de (minderjarige) jongeman reed rond zonder rijbewijs. Daarnaast wordt hem gevaarlijk rijgedrag en het negeren van een stopteken verweten, en krijgt hij een bonnetje voor het rijden zonder verlichting.

De scooter en de valse kentekenplaat zijn in beslag genomen. Daarnaast gaat er een bedankje uit naar de omstanders die hebben geprobeerd om te vluchtende bestuurder te doen stoppen.