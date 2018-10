Voedselbank Hardenberg-Ommen blijft groeien

Voedselbank Hardenberg-Ommen voorziet in een grote behoefte. Tien jaar geleden begon het vrijwilligerswerk met de verstrekking van voedselpakketten aan 37 gezinnen, tegenwoordig komen zo'n 250 huishoudens elke week een pakket ophalen. Eind dit jaar zal dat aantal zijn gestegen naar 280, verwacht bestuursvoorzitter Hendrik-Jan Pastink. In die flinke groei past ook een nieuw onderkomen, want in het pand aan de Zwingel in Hardenberg groeide de Voedselbank de afgelopen jaren uit het jasje. Naar schatting circa 150 belangstellenden namen zaterdagmorgen een kijkje in het nieuwe bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat 2, dat afgelopen zomer in gebruik werd genomen.

,,Toen we de vorige keer open huis hielden, vijf jaar geleden aan de Zwingel, kwamen er maar twintig mensen. Nu was de belangstelling veel groter, daar zijn we blij mee. Je moet zorgen dat je bekendheid hebt en houdt, jezelf laten zien’’ vertelt Pastink enthousiast. ,,Ons nieuwe onderkomen ziet er fantastisch uit. De vloeroppervlakte is hier verdubbeld. En we hebben een vriescel van 3 bij 4 meter, aan de Zwingel werkten we nog met vrieskisten. Nu hebben we ook een koelcel van ruim 5 bij 6 meter, waar je zo hele pallets kunt inrijden. In het vorige pand was de koelcel de helft kleiner en moest je eerst van alles verplaatsen om bij een voorraad te kunnen komen.’’

Sneller werken

Daardoor kunnen de (bijna negentig) vrijwilligers veel professioneler werken. Ook hoeven ze nu veel minder te tillen en te sjouwen. Daarnaast is ook een grotere vrachtwagen aangekocht. Dankzij het nieuwe logistieke systeem met vervoer en opslag op pallets is het laden en lossen, en uiteindelijk het inpakken van voedselpakketten in kratten stukken makkelijker geworden. ,,Zo kan vele malen sneller gewerkt worden’’, stelt Pastink.

Sponsoring

De huur voor het nieuwe pand wordt betaald door beide betrokken gemeenten. De nieuwe koel- en vriescel staan er dankzij sponsors. De andere logistieke investeringen konden worden gedaan dankzij eigen spaargeld, sponsoring en fondsenwerving.

Noodhulp

In november 2007 gaf de Voedselbank Hardenberg-Ommen de eerste voedselpakketten uit. Die zijn puur bedoeld als noodhulp voor mensen die te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor een pakket moet men voldoen aan landelijke normen voor het zogeheten ‘leefgeld', het bedrag dat overblijft van het inkomen na aftrek van alle vaste lasten zoals huur en hypotheek. Op dit moment geldt als basisbedrag per huishouden 130 euro per maand, daar komt 85 euro per persoon bij. Een huishouden met bijvoorbeeld twee volwassenen en twee kinderen zou dus 470 euro leefgeld over moeten houden. Is dat minder, dan komt men in aanmerking voor een voedselpakket. De Voedselbank 'screent’ die huishoudens elk half jaar opnieuw.

Uitgiftepunten