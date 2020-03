Voedselbank Hardenberg-Ommen blijft uitdelen, maar op veilige afstand

Minstens twee meter

Op de uitgiftelocaties in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen zijn bijvoorbeeld regels van kracht over het aantal personen dat tegelijk naar binnen mag en over voldoende afstand houden van elkaar. ,,Bij onze grotere locatie in Hardenberg mogen maximaal vijf mensen tegelijk naar binnen, in Ommen en Dedemsvaart twee of drie want die locaties zijn kleiner. Verder moeten de mensen steeds een onderlinge afstand van minstens twee meter aanhouden, met elkaar en met onze medewerkers. Verder kan iedereen handen wassen met water en zeep.’’

Voorraden horeca

De Voedselbank heeft de voorraden vandaag nog weer extra kunnen aanvullen. Meerdere horecabedrijven die nu noodgedwongen dicht moeten blijven, stelden hun verse ingrediënten beschikbaar voor de voedselpakketten. ,,Dat is voor ons een geluk bij een ongeluk. We hebben nu een mooie voorraad in onze diepvries, want je weet niet hoe de komende weken de bevoorrading gaat lopen’’, aldus Ter Beek. Circa 270 gezinnen en alleenstaanden, samen zo'n 700 mensen van wie veertig procent jonger dan achttien jaar is, maakt gebruik van de Voedselbank Hardenberg-Ommen. Zo'n 160 huishoudens halen hun voedselpakketten in Hardenberg, zestig in Dedemsvaart en vijftig in Ommen. In totaal zijn er tachtig vrijwilligers actief.