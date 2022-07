Voedselbank krijgt cheque van 2200 euro voor koelbus: ‘We zoeken er eentje met zo’n 50.000 kilometer op de teller’

Zeven uur muziek, zang en dans in Gramsber­ger Bosje

Muziek, zang, dans en nog heel veel meer. Dat is festival Night of the Forest, komende zaterdag in het Gramsberger Bosje. Gramsbergen laat deze avond en een deel van de nacht, in totaal zeven uur, zien dat het op cultureel gebied ‘verschrikkelijk veel heeft te bieden’.

4 juli