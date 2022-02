Voedselbank profiteert van gulle gevers bij de Hessenwegkerk in Heemse: ‘Maar geen idee wat er in het tasje zit’

Bij de Hessenwegkerk in Heemse is het deze maand niet alleen ‘vrijdag, oudpapierdag’. In februari wordt er op deze dag ook eten en drinken ingezameld. Vrijdag was de eerste keer.

Het is lekker druk deze ochtend, op de parkeerplaats achter het godshuis. Oud papier wordt opgestapeld in de containers en de kraam ernaast blijft ook niet onberoerd. Gezinus Grendelman legt de pakken rijst, spaghetti, lang houdbare melk, hagelslag en een pot jam neer. Een vrouw uit Baalderveld brengt papier, maar wist niets van deze actie. Maar in december werd bij hen in de straat al een inzamelingsactie gedaan voor de Voedselbank.

Annet Schuldink heeft wel voedsel bij zich. ,,Ik wist het. Het stond vermeld in ons kerkblaadje en mijn man is hier vrijwilliger”, legt ze uit terwijl ze de kratten bijvult. Geert Steenbergen doet hetzelfde, hij laat een tasje achter. ,,Het is een goede actie voor mensen die het nodig hebben. Geen idee wat er allemaal in het tasje zit, mijn vrouw heeft het samengesteld.”

Hardenberg en Oeganda

Ook over de wekelijkse inzameling van oud papier bij deze kerk is hij lovend. Het gaat naar allerlei doelen, zoals hospice Huis aan de Vecht in Hardenberg en ‘The home of Hope and Dreams’, voor hulp aan kinderen in Oeganda. ,,En het inzamelen van oud papier geeft saamhorigheid, het heeft ook een maatschappelijke sociale controle. Het is hier buiten gewoon gezellig. Men mag niet meer in de kerk, maar wel hier samenkomen”, vertelt hij.

Koster Jaap Meerveld sjouwt de volle kratten naar binnen, het begint te regenen. ,,Vroeger deden we dit inzamelen voor de Voedselbank in de kerk, maar de opkomst is beperkt door corona. Daarom doen we het nu buiten. We hebben een oproep gedaan in alle kerkbladen en ook in de lokale media”, vertelt hij.

Rein Hofsink is als vrijwilliger van de Voedselbank in zijn nopjes met deze inbreng. Het eten en drinken wordt verdeeld onder de 160 gezinnen in Hardenberg en 120 in Ommen. Die aantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel. Blikgroente en houdbare melk, dat zijn de hardlopers bij hen. ,,Volgende week wordt het na controle van de houdbaarheidsdatum uitgedeeld”, is zijn voorspelling. En dat is ook weer de dag waarop deze kraam van de Voedselbank hier bij de Hessenwegkerk zal staan.