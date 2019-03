Voedselbanken Vechtdal schenken 2325 pakken koffie dankzij DE-punten Lions

In totaal werden de afgelopen maanden meer dan één miljoen DE-punten ingezameld door de Lions-afdelingen in Hardenberg-Dedemsvaart en Ommen-Dalfsen. Maandagavond kwamen de inzamelcommissies van de beide afdelingen op bezoek bij de Voedselbank in Hardenberg, waar de 2325 pakken koffie al klaarstonden. Het deel dat voor de Voedselbank Dalfsen (onderdeel van de Voedselbank Zwolle) was ingezameld werd dankbaar meegenomen naar het distributiepunt in Dalfsen. Daar wordt de koffie verdeeld onder de bijna 30 gezinnen die in Dalfsen en Nieuwleusen worden gesteund met voedselpakketten. De Voedselbank Hardenberg-Ommen, met uitgiftepunten in Dedemsvaart, Hardenberg en Ommen, verstrekt wekelijks voedselpakketten aan 260 gezinnen in haar beide gemeenten.