Voetbalclub Dedemsvaart krijgt nieuw sportpark, maar niet op de plek die het voor ogen heeft: ‘Teleurstellend’

CDA Hardenberg presen­teert kieslijst en sneert naar huidige coalitiege­noot: ‘Wij zijn de enige échte lokale partij’

Het CDA in Hardenberg kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen bestuursperiode, waarin het als grootste partij met ChristenUnie, PvdA en OpKoers.nu een coalitie vormde. Met name het ogenschijnlijke gemak waarmee wethouders van buiten de gemeente werden aangesteld zorgt met verkiezingen in aantocht voor tweespalt. „Het CDA is de enige échte lokale partij.”

10 januari